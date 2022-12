Exposição de André Severo encerra o ano expositivo do Museu do Trabalho

Em comemoração das quatro décadas do Museu do Trabalho (Rua dos Andradas, 230), a casa recebe a exposição FACHADA/CINEMA de André Severo. Trazendo duas instalações emblemáticas do artista produzidas especialmente para a ocasião, a mostra acontece nesta quinta-feira (8), às 13h30min, e pode ser visitada até o dia 22 de janeiro de 2023.

Há 40 anos o Museu do Trabalho mantém um programa de exposições que leva à luz artistas das novas gerações, bem como traz nomes já consolidados nas artes. André Severo frequenta o Museu desde o início dos anos 1990 e foi convidado pela instituição a preparar uma mostra para o evento. As obras buscam ser um momento de reflexão a respeito das transformações que o Museu sofreu ao longo de sua trajetória, mas sem deixar de pensar a respeito da sua própria produção nos últimos 25 anos.

A primeira instalação, FACHADA, é a remontagem de uma das obras produzidas entre os anos de 1997 e 2000, que fizeram o artista ser reconhecido nacionalmente. Nessas instalações, o artista recriava, com materiais reciclados, as fachadas, os muros, os portões, as portas arruinadas, propondo uma experiência de observação e descontextualização do espaço urbano. A obra que será apresentada no Museu do Trabalho é uma fachada de 350 cm de altura por 640 cm de largura.

A segunda obra, CINEMA, é uma videoinstalação que irá ocupar todo o espaço da maior sala do Museu. Produzida no contexto de uma trilogia de exposições realizadas por André entre os anos de 2015 e 2021, a obra é composta por dois filmes e uma série de objetos que recriam o ambiente de um cinema em ruínas.