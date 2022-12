Exposição 'Entropia' apresenta novidades da Joalheria Autoral gaúcha

Mostra que celebra, valoriza e aproxima o público da joalheria autoral do Sul do Brasil, Entropia - da confusão à perfeição terá sua terceira edição nos dias 8 e 9 de dezembro, das 14h30min às 22h30min, apresentando o trabalho exclusivo de 11 joalheiros autorais gaúchos. O evento acontece na Casa Morada (rua Barão de Santo Ângelo, 384), com entrada franca.

Com curadoria de Lisia Barbieri, diretora da Criativitá Escola de Joalheria, todos os escolhidos têm alguma conexão com a escola, sendo professores, alunos e ex-alunos. Além de conhecer de perto o trabalho dos designers e suas marcas, o público terá a oportunidade de experimentar as joias, saber a história das peças, como elas são feitas, e adquiri-las dos próprios artistas.

Na sexta-feira (9), às 19h30min, a mostra receberá o show musical do duo Seu Bernardo e Bruno Coelho, com participação de Duda Mariné. Seu Bernardo é cantor, instrumentista e compositor, com produção pautada pela música brasileira e sua diversidade rítmica, harmônica e melódica. Bruno é um dos melhores e mais requisitados percussionistas do Sul do Brasil, já trabalhou com grandes artistas do cenário nacional.