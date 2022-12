Na próxima sexta-feira (9), às 19h30min, a Orquestra Lux Sonora faz concerto beneficente de Natal na Fundação Ecarta (Avenida João Pessoa, 943). O ingresso é 1 kg de alimento não perecível ou um brinquedo destinados ao projeto Mão de Mães, mantido pelo grupo de teatro, música e literatura Cuidado Que Mancha.

No repertório, estarão presentes composições de diferentes períodos musicais, desde o barroco até as canções mais atuais com orquestra e vozes, com arranjos feitos especialmente para o grupo. Integram a formação os instrumentistas Adrian Terraza (Teclados), Bruno Santos (Flauta Doce), Cuca Medina (Canto), Danielle Chaves (Flauta Doce), Deizi Nascimento (Canto), Elizander Dutra (Fagote), Jean Lopes ( Violão), Lucas Rocha (contrabaixo), Luis Guerin (violino), Priscila de Souza (Viola) e Rafael Marques (Flauta Transversal). A direção artística é assinada por Rafael Marques.

Há dois anos sem tocar por causa da pandemia, a Orquestra Lux Sonora foi criada em 2016 e busca resgatar o repertório de câmara dos séculos XVI e XVIII, utilizando instrumentação moderna.