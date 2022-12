XIII Festival de Cinema da Fronteira volta a Bagé e inicia nesta quinta-feira

Bagé vai sediar, de 8 a 11 de dezembro, a 13ª edição do Festival Internacional de Cinema da Fronteira. Nesta edição é homenageada a atriz gaúcha Bárbara Paz, que ganha mostra especial com filmes dirigidos por ela. A abertura do evento acontece às 10h do dia 8, quinta-feira, com coletiva de imprensa na Casa de Cultura Pedro Wayne (Rua Gen. Neto, 16), com a presença de Bárbara Paz e curadores. As exibições serão no Centro Histórico Vila de Santa Thereza (Avenida Visc. Ribeiro de Magalhães), sempre com entrada franca.