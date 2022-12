Jorge Vargas recebe homenagem de artistas no Gravador Pub nesta sexta

Nesta sexta-feira (9), o palco do Gravador Pub (Rua Conde de Porto Alegre, 22) abre espaço para uma homenagem ao artista Jorge Vargas. O show tem início às 20h e contará com a presença de integrantes do Clube da Esquina Tributo RS, da JazzGig, da Cavalo Doido, banda de Jorge Vargas, além de convidados. Os ingressos antecipados estão disponíveis no site da casa por R$ 20,00 e por R$ 25,00 na hora do show.

No repertório, o público verá serem interpretadas músicas de Neil Young e Crosby, Stills & Nash, artistas que tiveram grande influência no músico homenageado. Canções autorais de Jorge Vargas também estarão presentes, tocadas pela sua banda e com participação de seu amigo Alemão Jef nos vocais, com quem Jorge dividiu os microfones pela última vez, tendo se despedido dos palcos exatamente no Gravador Pub.

Jorge Vargas faleceu em agosto deste ano em decorrência das complicações da Covid e deixou quase quatro décadas de uma brilhante carreira no folk rock gaúcho. Nos anos 1990, ele monta a sua banda Cavalo Doido, que teve inspiração e referência nas canções do cantor e guitarrista canadense Neil Young. Na sua caminhada artística, o músico lançou 4 álbuns, dois com a banda e dois solo, além de seu último EP YUPANKI em 2020.