Romain Garioud faz recitais de violoncelo em Porto Alegre nesta semana

O violoncelista francês Romain Garioud desembarca em Porto Alegre para dois recitais. O primeiro ocorre na próxima quarta-feira (7), no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N), às 12h30min, dentro do Musical Évora. Na quinta-feira (8), Garioud sobe ao palco da Casa da Música Poa (rua Gonçalo de Carvalho, 22), às 15h. O violoncelista toca composições de Arthur Barbosa, Bach, Cassado e Boccherini. As duas apresentações têm entrada franca.