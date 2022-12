Pedro Cassel apresenta seu segundo álbum no Theatro São Pedro nesta quinta (8)

O segundo álbum do poeta e compositor Pedro Cassel será apresentado para o público nesta quinta-feira (8), às 18h30min. O músico estará no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça da Matriz, s/n) para cantar as músicas de Boca Braba, projeto que torna em música poemas de autores contemporâneos. A entrada é franca.

Catarinense radicado em Porto Alegre, Cassel traz em Boca Braba participações especiais de Letrux e Juliano Guerra. O disco conta com poemas musicados de nomes como Bruna Beber, Tazio Zambi e Ana Guadalupe. Explorando uma sonoridade mais orgânica, o artista se afasta dos timbres de seu álbum de estreia, Abrir. A banda conta com Felipe Schutz no contrabaixo acústico, Alex Vaz na guitarra e João Bauken na bateria.