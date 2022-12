Gastão Villeroy e André Moraes voltam a Porto Alegre para show único no Espaço 373

O baixista Gastão Villeroy e o guitarrista André Moraes desembarcam em Porto Alegre para apresentação única nesta sexta-feira (9). A dupla, acompanhada de Michel Dorfman (piano), Diego Ferreira (saxofonista) e Marquinhos Fê (baterista) sobe ao palco do Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373) para um repertório cheio de surpresas. O show começa às 21h e tem ingressos a partir de R$ 45,00 disponíveis na plataforma Sympla.

Gastão atuou como contrabaixista ao lado de renomados músicos como Milton Nascimento, Caetano Veloso, Adriana Calcanhoto, Lenine, Billy Cobham, dentre muitos outros. Em 2016 lançou o CD Amazônia, Amazônia, com participações de Milton, Lenine, Maria Gadu, Seu Jorge, entre outros. Neste ano, nasceu seu segundo álbum That bossa note pela distribuidora norte-americana Disttrokid.

Parceiro de Igor Cavallera e Andreas Kisser (Sepultura) e Mike Patton (Faith no More), André recebeu o prêmio da Academia Brasileira de Cinema, pela trilha sonora de Lisbela e o Prisioneiro, e foi produtor musical do CD Dante XXI, da banda Sepultura, e do CD ao Vivo de Mart'nália.