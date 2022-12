Cineclubes gaúchos exibem sessões comentadas na Sala Redenção

Cinco cineclubes ativos do Rio Grande do Sul foram convidados a participar de exibições de filmes seguidas de bate-papo na Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333). Cada um dos grupos escolhe os filmes e comenta as sessões na Mostra Cineclubes, que acontece de 7 a 13 de dezembro, nos dias úteis, às 16h e às 19h. A entrada é franca.

Cinedrome, Clube de Cinema de Porto Alegre, Academia das Musas, Luz Vermelha e Zero4 são os cineclubes participantes da mostra, e a seleção de filmes reflete os ideais de cada grupo. Trazendo discussões como a democratização do acesso ao cinema no Brasil e a presença de mulheres no cinema, obras de diversos países serão exibidos. As obras escolhidas são: Reverón (1952), Os incompreendidos (1959), Histórias que o nosso cinema (não) contava (2017) e Cuidado com o carro (1966). Além disso, na sessão proposta pelo cineclube Zero4, são exibidos seis curtas-metragens do diretor brasileiro Lincoln Péricles.

Confira a programação completa abaixo:

REVERÓN

(dir. Margot Benacerraf | Venezuela | 1952 | 23 min)

Documentário sobre o artista Armando Reverón, sua obra e o ambiente ao seu entorno.

07 de dezembro | quarta-feira | 19h - Sessão comentada pelo cineclube Cinedrome

13 de dezembro | terça-feira | 16h - Caso não tenha jogo do Brasil na Copa do Mundo

OS INCOMPREENDIDOS

(dir. François Truffaut | França | 1959 | 99 min)

Um garoto de 14 anos se rebela contra o autoritarismo na escola e o desprezo dos pais. Rejeitado, passa a faltar aulas para frequentar cinemas ou brincar com os amigos. E como ele foge de casa, para viver é obrigado a fazer pequenos roubos.

07 de dezembro | quarta-feira | 16h

CURTAS DE LINCOLN PÉRICLES

Carta de Interesse (2013 | 10 min)

O que é uma orquestra?

+

Filme dos Outros (2014 | 20 min)

Filme realizado a partir de imagens retiradas de cartões de memória que estavam em equipamentos de filmagem roubados.

+

Aluguel - O Filme (2015 | 16 min)

A reunificação pacífica não acontecerá.

+

Ruim é ter que trabalhar (2015 | 10 min)

Alguns dias antes da Copa do Mundo no Brasil, um operário reflete sobre seu trabalho.

+

Enquadro (2016 | 24 min)

Eles falam sobre seus trabalhos e sobre a polícia. Matéria fantasmagórica.

+

Filme de Domingo (2021 | 28 min)

Domingo de sol na quebrada. Um tio babão, uma mãe zika, uma criança artista.

08 de dezembro | quinta-feira | 16h

09 de dezembro | sexta-feira | 19h - Sessão comentada pelo Cineclube Zero4

HISTÓRIAS QUE O NOSSO CINEMA (NÃO) CONTAVA

(dir. Fernanda Pessoa | Brasil | 2017 | 79 min)

Uma releitura histórica sobre o período da ditadura militar no Brasil retratada por meio de imagens e sons exclusivos da pornochanchada, o gênero mais visto e produzido no país durante a década de 1970.

08 de dezembro | quinta-feira | 19h - Sessão comentada pelo cineclube Academia das Musas

12 de dezembro | segunda-feira | 16h

CUIDADO COM O CARRO

(dir. Eldar Ryazanov | URSS | 1966 | 90 min)

Detochkin é um vendedor de seguros procurado pelo roubo de vários carros. Ele, que rouba apenas pessoas de caráter questionável, conhece o investigador Maxim, e acaba descobrindo que ele está trabalhando no seu caso. Ambos dividem a paixão pelo teatro amador e os palcos na interpretação de Hamlet.

09 de dezembro | sexta-feira | 16h

12 de dezembro | segunda-feira | 19h - Sessão comentada pelo Cineclube Luz Vermelha