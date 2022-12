Primeiro romance da psicanalista Rafaela Degani será lançado dia 7 de dezembro em Porto Alegre

Reflexões sobre a conturbada relação entre uma filha e sua mãe são tema do primeiro livro da escritora e psicanalista Rafaela Degani. O romance Menina em Claro (Editora Patuá, 140 pág., R$ 45,00) será lançado na próxima quarta-feira (7), às 18h30min, no La Faísca Café (Avenida Venâncio Aires, 1025).

Mergulho intenso nas relações humanas, a obra teve lançamento também em São Paulo, no último dia 3. Nascida em Porto Alegre, Degani já participou como escritora e organizadora na obra A Analista Grávida, publicada pela editora Artes e Ecos, em 2020. Também contribuiu com capítulos para obras como Racismo por uma psicanálise implicada, também da Editora Artes e Ecos, e Édipo Enigma da Atualidade, editado pela Sulina, em 1918

Em seu romance de estreia, Rafaela mistura a sua veia de escritora com o olhar psicanalítico contando a história de uma filha que escreve para a mãe já morta. Na obra estão presentes o luto e o abandono, mas também a coragem de mergulhar e reviver as próprias dores. Em 140 páginas de uma escrita profunda, Rafaela convoca os leitores de Menina em Claro a se aproximarem das dores trazidas por nossa existência e pelos papéis desempenhados em alguns momentos por cada um de nós. Mas a obra evoca principalmente a relação materna, que inicia com um momento tão delicado para as mulheres, como é o puerpério.