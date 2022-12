Espetáculo Suíte Tom Jobim volta aos palcos no Centro Cultural 25 de Julho

Após lotar o Theatro São Pedro, o grupo Expresso 25 traz sua Suíte Tom Jobim de volta aos palcos da Capital. Nesta quarta-feira (7), às 20h, o mestre da bossa nova recebe nova homenagem no Centro Cultural 25 de Julho (Rua Germano Petersen Júnior, 250). Ingressos, a partir de R$ 30,00, estão disponíveis na Sympla

O público poderá conferir 15 canções de Tom Jobim, mais quatro peças instrumentais com uma roupagem especial para as 38 vozes do grupo. Com arranjo, direção e piano do maestro Pablo Trindade, o espetáculo conta também com Everson Vargas no contrabaixo, Rubens Baggio no violão, Ricardo Arenhaldt na bateria, Federico Trindade na percussão e Eduardo Linn na marimba. A direção cênica é de Deborah Finocchiaro e o figurino de Antônio Rabadan.

Águas de março, Chovendo na roseira, Wave, Corcovado e Chega de saudade são um exemplo desta viagem pelas composições do Maestro Soberano. Em 2023, Suíte Tom Jobim segue turnê por dez cidades do interior do Estado. O projeto é financiado pela Lei Rouanet, com patrocínio da STIHL.