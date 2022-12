Canoas promove eleição do colegiado do Hip Hop

O Colegiado Setorial Hip Hop de Canoas convida a comunidade canoense para participar da assembleia de eleição e composição da nova gestão, que atuará no biênio 2023/2025. A eleição acontece no próximo mês, no dia 5 de janeiro, na Antiga Estação de Trem, na Av. Victor Barreto 2301.

A primeira chamada será às 19h30 e a segunda, às 20h. Na ocasião serão eleitos o coordenador, o secretário executivo e o conselho deliberativo.

Através do Colegiado, são criadas ações e atividades que promovem a cultura do Hip Hop. Além disso, o trabalho desenvolvido na cidade ganha representatividade no Estado e no País, levando as ações realizadas em Canoas para além das suas fronteiras.