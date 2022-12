Apresentações de corais marcam o fechamento da temporada do 'Música no Iberê'

Projeto Música no Iberê tem temporada de 2022 encerrada neste domingo (4), às 17h. Para marcar o encerramento dos trabalhos, a casa contará com a apresentação de quatro corais: grupos vocais da Pucrs, Infanto-Juvenil da Orquestra Villa-Lobos, Vizinhares e VOCAL5. O evento acontece na Fundação Iberê Camargo (Av. Padre Cacique, 2.000) e tem entrada franca a partir das 16h.

O projeto Música no Iberê estreou em agosto e traz, no primeiro domingo de cada mês, formações diferentes de jovens músicos, principalmente integrantes da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. A temporada contou com cinco apresentações, que passaram pela música brasileira, por composições próprias dos integrantes até chegar em clássicos de Bach, Beethoven, Chopin, Debussy, entre outros. Após as apresentações, também foram estimuladas discussões entre a plateia e os músicos a respeito dos recitais, dos instrumentos, dos repertórios e dos arranjos.