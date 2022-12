Espetáculo 'Teatro para Pássaros' finaliza temporada com sessão nesta segunda-feira

O espetáculo Teatro para Pássaros, dirigido por Breno Ketzer Saul, finaliza sua temporada no Teatro de Arena (Av. Borges de Medeiros, 835 - Centro Histórico) com mais uma sessão às 20h desta segunda-feira (05). Os ingressos custam R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia-entrada) e podem ser adquiridos na plataforma Sympla ou no local.

Escrita pelo argentino Daniel Veronese, a peça faz uma reflexão sobre as agruras de uma produção teatral, e estende o foco para a complexidade das relações humanas em um mundo capitalista. O elenco é formado por Áurea Baptista, Carla Cassapo, Dionísio Farias, Evandro Soldatelli, Raquel Zepka e Vinícius Petry. Explorando a metalinguagem e usando o próprio espetáculo como pano de fundo da narrativa, eles interpretam seis atores que se reúnem em um apartamento, durante uma madrugada recheada de mistérios, para discutirem sobre um projeto artístico.

A anfitriã Teresa, que assina a dramaturgia de uma peça teatral, revela seu interesse de que o trabalho seja executado sob a tutela de um renomado e bem sucedido produtor (Tony). Roteirizada no ano de 2009, a trama passa por diversos níveis de desconfortos: um deles é de que Tony não tem interesse em abraçar o projeto de Teresa. Para convencê-lo a mudar de ideia, ela se submete, primeiro deixando um dos integrantes do grupo de fora, e na sequência abrindo mão de outras escolhas, que alteram a originalidade de sua obra.

Outro ponto de constrangimento no enredo é o fato de que os seis atores reunidos formam casais que já tiveram relações entre si anteriormente e passam a relembrar problema antigos. Os ecos ressoam com o mistério das mortes sucessivas de dois porteiros do prédio, que acontecem uma no dia anterior e outra durante a madrugada do encontro do grupo. Mesmo assim, eles parecem não se importar em nada com isso. Pelo contrário: mergulham em um diálogo frenético e picotado, magnético, que lembra a engrenagem de uma máquina. A atmosfera non sense, é narrada com humor e ironia.