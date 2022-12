Grupo Pianistas de Bagé se apresenta no Farol Santander

Canções que fizeram sucesso no cinema são interpretadas a vinte mãos pelo grupo Pianistas de Bagé neste sábado (3), às 18h. O concerto Das Valsas ao Cinema traz arranjos especiais interpretados por dez pianistas simultaneamente, à frente de 5 pianos. O espetáculo ocorre no Farol Santander (Rua Sete de Setembro, 1.028) e tem ingressos custando a partir de R$ 7,50 disponíveis na plataforma Sympla

No repertório, o público poderá conferir 14 canções que passam pela música popular e erudita de diferentes décadas e nacionalidades. Abrindo o concerto, o grupo apresenta Assim Falou Zarathustra, do renomado compositor romântico alemão Richard Strauss. A cultura brasileira também marca presença com Valsinha, de Vinicius de Moraes e Chico Buarque, e Tico-tico no Fubá, de Zequinha de Abreu. Já os fãs de musicais da Broadway podem conferir interpretações de trilhas de espetáculos como Fantasma da Ópera e Mamma Mia.

Com mais de seis décadas de estrada, os Pianistas de Bagé traz diferentes gerações e profissionais para realização de espetáculos de grande notoriedade e diversidade de estilos que refletem a cultura do piano no Rio Grande do Sul.