Heitor Bergamini tem nova mostra em cartaz na GalArt

Materiais encontrados na natureza são ressignificados e transformados em arte por Heitor Bergamini na nova exposição Guerreiros Perdidos, que está em cartaz na GalArt (rua Cel. Lucas de Oliveira, 132) até dia 31 de janeiro de 2023. A mostra reúne 26 criações inéditas do artista que podem ser conferidas pelo público de segunda a sexta, das 10h às 16h, e no sábado, das 10h às 14h, com entrada franca.

Reciclando materiais desde a infância, Bergamini vê arte em todos os lugares. Em seus passeios pelo litoral, recolheu o que viriam a ser as matérias primas da exposição, com conchas e seixos virando figuras imponentes quando unidas à madeira, ao cobre e ao bronze.

As conchas que integram as esculturas são as carapaças protetoras que transformam e emolduram esses guerreiros, dando-lhes acabamento, dureza, significado e respeito. Já os adornos são feitos de cobre e bronze recuperados de fios, barras e objetos antigos e ganham novas apresentações em uma composição de arte sustentável.