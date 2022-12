Exposição coletiva homenageia escultor gaúcho Gelson Radaelli, falecido em 2020

A exposição coletiva Próxima pintura, pintura próxima – Uma homenagem a Gelson Radaelli abre as portas para visitação neste sábado (3), na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736, Centro Histórico). Além da Galeria Sotero Cosme e a Galeria Xico Stockinger, do MACRS, no 6º andar do centro cultural, uma parte da mostra - que corresponde a uma individual de Radaelli - ocupa o espaço que o artista vinha usando como depósito, na Avenida Salgado Filho, 233, no Centro Histórico de Porto Alegre.

A sala que era utilizada pelo artista, localizada no Edifício Paraguay, funcionou como segunda sede do Margs na década de 1970 e há mais de 40 anos não funcionava como espaço expositivo. A curadoria da mostra é de Eduardo Veras e Felipe Caldas, professores do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Ufrgs.

Segundo material de apresentação do evento, a mostra é uma celebração da pintura em si. Ao mesmo tempo que reverencia Gelson Radaelli, falecido em novembro de 2020, também é fruto de parcerias entre 15 artistas gaúchos. O público poderá conferir obras do acervo do MACRS, do Margs e das coleções de cada integrante da exposição - a exemplo de Adriano Rojas, Claudia Barbisan, Eduardo Haesbaert, Frantz, Gerson Reichert, Ricardo André Frantz e Richard John, entre outros - incluindo trabalhos inéditos, alguns deles concebidos especialmente para a ocasião.