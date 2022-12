Último Chapéu Acústico do ano tem homenagem a João Gilberto

O projeto Chapéu Acústico da Biblioteca Pública do Estado encerra o ano com o show Chega de Saudade, dos artistas Giovani Belbass (voz e violão), Marcelo Figueiredo (saxofone), e Sil Hendges (voz e piano). Apresentação vai acontecer no palco do Salão Mourisco na próxima terça-feira (6), às 19h. A entrada é franca, com contribuição espontânea.

João Gilberto, ícone da música brasileira, é o grande homenageado do grupo, que promete encantar a plateia tocando clássicos do artista e da bossa nova. No repertório, canções como Eu vim da Bahia, Doralice, Desafinado, Só danço samba, e Adeus América, entre outras canções marcantes.