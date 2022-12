Comunidade Nin-Jitsu celebra 25 em parceria com a festa Blow Up

A icônica banda gaúcha Comunidade Nin-Jitsu está completando 25 anos de trajetória em 2022. A celebração está marcada para este sábado (3), no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), na festa Baile da Blow. Ingressos, a partir de R$ 25,00, à venda no Sympla. Há também o Espaço Open, um ingresso diferenciado que dá acesso a Open Bar das 23h até 3h, com bebida liberada, pelo valor de R$ 100,00.

Além do aniversário, a banda formada por Fredi Chernobyl, Nando Endres e Mano Changes traz também o lançamento do seu mais novo disco. A festa Blow Up ficará encarregada pela discotecagem antes e depois do show, que terá um formato inédito com sopros. Já a apresentação dos músicos terá hits como Ah! Eu Tô Sem Erva, Cowboy, Não aguento Mais e outras. Devem ser executadas também versões exclusivas de Charlie Brown Jr, Mr. Catra e João Brasil, mantendo a "fórmula Nin-Jitsu" nos arranjos. O Baile da Blow vem também com os DJs residentes da festa, que irão garantir todos os sucessos que fazem ela ser uma das festas mais queridas da cidade.