O Butiá anuncia retorno do festival Jazz na Beira em dezembro

A boa gastronomia ao som de jazz volta à beira do Guaíba nos três primeiros domingos de dezembro. O Butiá, antiga fazenda localizada em Itapuã, retoma o projeto Jazz na Beira, proporcionando aos presentes um pequeno festival de música ao poente. A programação abre neste domingo (4) com o Café Trio, formado por Nico Bueno (baixo), Luiz Mauro Filho (piano) e Lucas Fê (bateria) tocando composições próprias, clássicos e standards. Ingressos (R$ 40,00) mediante reserva no site obutia.com.br.

No dia 11 de dezembro, será a vez do Conrado Pecoits Trio. Com uma longa carreira na Europa ao lado do famoso grupo instrumental Raiz de Pedra, o músico convida o baterista Ronie Martinez e o baixista Nico Bueno para uma apresentação cheia de swing latino. Por fim, no dia 18, é a vez do Marmota Jazz, com Pedro Moser (guitarra), Leonardo Bittencourt (piano), André Mendonça (baixo) e Bruno Braga (percussão). O grupo vem acompanhado do vocalista Pedro Veríssimo, que se apresenta pela primeira vez no Butiá.