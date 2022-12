Grupos celebram o Dia do Candombe em Porto Alegre neste sábado

No dia 03 de dezembro de 2022, sábado, os grupos Comparsa Tambor Tambora, Candombe Poa e La Brasa Lunera organizam e promovem conjuntamente a 1ª Llamada do Dia do Candombe, data inserida no calendário oficial de Porto Alegre pela Lei Municipal n. 13.107/2022.

O evento recorda a última vez em que os tambores soaram no Conventillo Mediomundo, em Montevidéu, antes do despejo de afrouruguaios em situação de vulnerabilidade social pelo regime militar daquele país em 1978. Em Porto Alegre, especificamente, ainda traz o objetivo de celebrar a construção de uma cena de candombe em um contexto de intercâmbio cultural histórico das culturas da região do pampa. Na Capital, por exemplo, há registros históricos do século XIX dando conta do Candombe da Mãe Rita, nas proximidades da Rua Avaí, bem como da proibição dos "candombes" no art. 114 do Código de Posturas de 1858. Posteriormente, o candombe penetrou na música popular local, resultou na formação da cuerda La Uruleyra no início dos anos 2000, na realização das edições da Llamada Porto Alegre e desde 2019 é revitalizado pela presença de grupos de candombe de rua, os quais buscam valorizar o aporte da cultura negra na formação do território sulino.

O candombe é uma cultura nascida entre a população negra do Uruguai a partir da interação das nações bantu no contexto da escravidão, há mais de 200 anos. Envolve dança, representação de personagens característicos e, sobretudo, música feita a partir de tambores, os quais eram originalmente construídos com restos de barris do porto de Montevidéu. Atualmente, são construídos por diversos artesãos do país vizinho. Os grupos, chamados "Comparsas", desfilam pelas ruas utilizando em suas baterias grupos de três tambores diferentes: chico (o mais agudo), repique (intermediário) e piano (grave) cuja sobreposição ritmica conforma a música.

A concentração dos grupos ocorre no Largo Zumbi dos Palmares a partir das 18h, e os desfiles de cada um dos três grupos ocorrerá na Rua João Alfredo a partir das 19h, até a esquina da Rua Joaquim Nabuco, onde os integrantes se concentram para o trajeto de retorno em um toque coletivo até o Largo Zumbi dos Palmares.