Três grandes nomes da Jovem Guarda se reúnem para show no Araújo Vianna

The Fevers, Os Incríveis e Golden Boys, grandes nomes da cena musical dos anos 60 e 70, se apresentam no festival Jovens Tardes – A Festa da Jovem Guarda que acontece no domingo (4), a partir das 18h. O show acontece no Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685), com ingressos a partir de R$ 70,00, disponíveis na plataforma Sympla.