Luli Cabeda promove Recital de Piano no Tablado Andaluz

O espaço Tablado Andaluz (avenida Venâncio Aires, 556) recebe neste sábado (3) a pianista Luli Cabeda e seus alunos para recital de fim de ano. O evento começa às 19h e traz o trabalho que a pianista desenvolveu ao longo dos anos. No repertório, serão apresentadas músicas que vão do erudito ao rock, passando por trilhas de filmes, MPB e canções folclóricas. A entrada é franca.

Luli Cabeda é professora de piano e educadora musical há mais de 12 anos. Formada pelo IPA, ministra aulas para toda as idades, mas tem como diferencial o trabalho no piano com crianças a partir de quatro anos e meio de idade. Cabeda busca sempre dar foco aos objetivos e características individuais de cada aluno, respeitando suas bagagens musicais e seus interesses.

As turmas de 2023 já estão com inscrições abertas e os interessados podem agendar uma aula experimental através do instagram da pianista: @lulicabeda