Lola e os Pássaros, livro de Ana Fonseca e Mauren Veras, terá lançamento na Bamboletras

A Livraria Bamboletras (avenida Venâncio Aires, 113) recebe neste sábado (3), às 16h, o lançamento do livro Lola e os pássaros (Much Editora, 56 páginas, R$ 59,90), de Ana Fonseca e Mauren Veras. Voltada ao público infantil, a obra traz a segunda aventura da cachorrinha Lola: depois de latir muito para os animais que passam em frente à sua janela em Lola late, primeiro livro da série, agora ela está com o olhar voltado para o céu. O lançamento terá contação de histórias e dobraduras, e a obra está à venda com desconto no site da Much Editora.

No livro, a cachorrinha Yorkshire parece muito à vontade para falar sobre os pássaros com os quais é “obrigada” a conviver em seus passeios ao ar livre na serra gaúcha. Ela sabe o nome de todos! Tem tucano-de-bico-verde, tico-tico, garça-branca-grande, corruíra, quero-quero, coruja-buraqueira e toda a sua família e muito mais. O livro é um convite à observação da natureza e um recurso para aguçar a curiosidade dos leitores sobre a vida que nos cerca. Ao final da leitura, encontra-se um breve guia com os nomes comuns e científicos dos animais da história.