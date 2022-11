Morre Christine McVie, tecladista do Fleetwood Mac, aos 79 anos

Christine McVie, tecladista do Fleetwood Mac, morreu nesta quarta-feira (30). A informação foi dada pela família em nota divulgada nas redes sociais da artista.

De acordo com a publicação, McVie morreu "de forma pacífica no hospital", em companhia de membros familiares e após ser internada. A causa da morte não foi divulgada ao público.

"Pedimos que respeitem a privacidade da família neste momento extremamente doloroso, e gostaríamos que todos mantivessem Christine em seus corações e lembrassem da vida de um incrível ser humano" escreve a família ainda na publicação.

Parte da banda desde 1970, pouco mais de três anos depois de sua fundação, Christine McVie também atuou como co-vocalista do Fleetwood Mac. Ela participou também dos principais sucessos do grupo, incluindo "Dreams", "Go Your Own Way" e "Everywhere".

No Twitter, o grupo lamentou a morte da artista. "Não há palavras que descrevem nossa tristeza" diz a publicação, que ainda afirma que McVie era uma pessoa "única, especial e talentosa além de qualquer medida."

Além do Fleetwood Mac, Christine McVie também lançou três discos solos e foi incluída no Hall da Fama do Rock and Roll. Sua morte acontece dois anos depois da morte de Peter Green, co-fundador do Fleetwood Mac.