Roda Viva mergulha na obra de Chico Buarque em show no Ocidente Acústico

A banda Roda Viva volta a apresentar seu repertório dedicado à obra música de Chico Buarque nesta quinta-feira (1), às 21h, em mais uma edição do Ocidente Acústico. Serão interpretadas no Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960) canções que percorrem toda a carreira do compositor carioca, incluindo seus grandes clássicos e outras canções 'lado B'. Ingressos (R$ 40,00, com opções de meia entrada) no Sympla.

A Banda Roda Viva foi formada em Porto Alegre no ano de 2004, destinada a interpretar a obra de Chico Buarque. Ao longo destes anos o grupo apresentou seus repertórios em inúmeros bares, pubs, teatros e eventos culturais de Porto Alegre e do interior do Estado. Nesta constante tarefa de pesquisa e divulgação já foram interpretadas mais de uma centena de canções de Chico Buarque, incluindo seus grandes clássicos e muitas outras pouco conhecidas do grande público.

A banda é formada por José Leandro Luz (voz), Juliano Luz (contrabaixo, piano e vocal), Maestro Nambú (saxofone e clarinete), Fabio Bohrer (violão, cavaquinho e vocal), Felipe Bohrer (violão, flauta, percussão e vocal) e Rafael Bohrer (bateria) e Jeferson Azevedo (percussão).