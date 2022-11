Arthur de Faria e Pedro Longes se apresentam no Galeria Sonora do Grupojogo

Com afinidades musicais que passam pela música popular, erudita e a música de fronteira, os músicos e compositores Arthur de Faria e Pedro Longes se apresentam neste sábado (3), às 21h, no palco do Grupojogo, no Restaurante Liverpool (rua Santa Cecília, 1.538), pelo projeto Galeria Sonora. Trazendo um repertório capaz de contar histórias, assim como diversos ritmos e sonoridades que se atrevem a cruzar fronteiras, a apresentação será marcada pela dramaticidade e humor presentes nas obras e interpretações dos artistas. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Grupojogo ou diretamente pelo Sympla, com valores de R$ 20 e R$ 40.

Na noite, além de tocarem parte de seus repertórios em formato solo, em piano e voz, Arthur e Pedro apresentarão em conjunto algumas canções como Primera Canción Tragica, composta por Arthur de Faria para a trilha sonora do longa-metragem Severina, filme dirigido por Felipe Hirsch e rodado em Montevidéu; Marcos, O Ausente, composição de Pedro Longes, que faz parte do seu terceiro disco, Canções de Amor e Solidão, indicado em duas categorias ao Prêmio Açorianos de Música 2021; e, também, releituras de influências dos artistas, como Quien Fuera, de Silvio Rodríguez, cantada em português e espanhol. O encontro contará, também, com a participação do pianista e acordeonista André Vicente, parceiro de Pedro no show Sinestesias.