Espaço 373 apresenta show Fantasmagórico, inspirado em obra de Celso Gutfreind

Nesta quinta-feira (1º), às 21h, o Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) apresenta Fantasmagórico – Um show do além, de Antonio Carlos Falcão. No espetáculo, o artista interpreta Fantaslino, um fantasma cantor, que organiza um show dentro de um pequeno porão assombrado para homenagear o Bicho Papão. Ingressos, de R$ 35 a R$ 100, no Sympla.

As composições deste trabalho foram inspiradas na obra O nome da fera, de Celso Gutfreind. Fantaslino estará acompanhado por uma banda que conta ainda com Trapento, um zumbi violonista e cantor (Rafa Rodrigues); Cavernoso, uma caveira baixista (Brenno Di Napoli); Almário, uma alma penada clarinetista (Adolfo Almeida Jr.); e Baqueta, uma assombração percussionista (Fernando Sessé).

Com direção cênica de Carlos Ramiro, o espetáculo conta com cenografia de Chico Machado, figurino de Rô Cortinhas, iluminação de Alexandre Lopes Fagundes e Marga Ferreira e produção executiva de Falcão, em parceria com Lu Bitello.