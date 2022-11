Show da banda The Calling em Porto Alegre é adiado para maio de 2023

O show que a banda The Calling faria em Porto Alegre no próximo dia 6 de dezembro foi adiado para 9 de maio de 2023, às 21h, no Opinião. A decisão foi confirmada pela Abstratti, produtora responsável pelo show, na manhã desta terça-feira (29). O adiamento de toda a turnê sul-americana acontece a pedido do músico Alex Band, que alegou problemas pessoais e logísticos para a decisão.

“Eu realmente amo e sinto falta de tocar para meus incríveis fãs da América do Sul, principalmente do Brasil. Meu coração está partido de verdade por ter de dizer a vocês que a turnê do The Calling foi adiada. Logisticamente, alguns problemas surgiram do meu lado e não podem ser resolvidos neste momento. E, portanto, tive de tomar a excruciante decisão de postergar toda a turnê para maio de 2023 (detalhes em breve)”, afirmou em comunicado divulgado nas redes sociais. Alex isentou os produtores do giro de qualquer responsabilidade pelos adiamentos, e ressaltou que eles foram "extremamente prestativos" no esforço para alterar as datas.

Os ingressos adquiridos até aqui seguem valendo, sem necessidade de troca ou validação. Além da Capital, a turnê de celebração aos 20 anos do álbum Camino Palmero tinha datas agendadas para São Luís, Fortaleza, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo.