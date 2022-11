Aglomerado de narrativas sobre a condição humana, 'Sísifo' é um dos destaques do Porto Alegre Em Cena

Monólogo interpretado pelo ator carioca Gregório Duvivier, o espetáculo Sísifo será apresentado nesta sexta-feira, às 21h, no Salão de Atos da Pucrs. A montagem integra a programação da primeira etapa do 29º Porto Alegre em Cena, que inicia nesta quinta-feira e segue até a próxima quarta-feira, 7 de dezembro. Os ingressos custam entre R$ 15,00 e R$ 120,00 e estão à venda pelo site Guichê Web ou na Pucrs Store, que fica no térreo do Prédio 15 do Campus da Universidade (Av. Ipiranga, 6.681).

Inspirados no mito grego do homem que carrega diariamente sua pedra morro acima para vê-la rolar ladeira abaixo e começar tudo de novo, Duvivier e Vinícius Calderoni assinam a dramaturgia do espetáculo, que busca fazer uma relação entre a mitologia "com o caos do mundo hiperconectado e ao Brasil dos memes". Dirigida por Calderoni, a peça encenada por Duvivier se utiliza da simbologia da linguagem dos gifs para abordar não somente assuntos atuais e recorrentes da política nacional mas também os mais variados universos e narrativas sobre a condição humana. "É um aglomerado", resume o ator, que em cena repete o mesmo movimento constantemente: caminha de um ponto a outro do palco, mudando de histórias que sempre retornam ao ponto inicial, como se fosse mesmo um gif (formato de imagem difundido no universo digital).

"A gente queria falar sobre um monte de coisas: desde o momento político do Brasil, passando pelas redes sociais, a mercantilização do selfie, a publicização da intimidade, de solidão, da angústia climática que nos assola, passando a ideia de que estamos caminhando para o Apocalipse", desmembra Duvivier. "Nos demos conta que tudo isso é muito cíclico, e foi então que o Vinícius pensou nesta imagem de um homem preso num gif", revela. A investigação cênica neste formato deu origem ao trabalho, que incorporou outras características das novas formas de comunicação.

Conforme diz o material de divulgação da peça, "a travessia talvez seja a grande protagonista" de Sísifo. Ela é simbolizada por uma rampa que ocupa o palco (elemento central da cenografia de André Cortez) onde o ator carioca se desdobra em dezenas de personagens para levar 60 histórias ao público por meio de uma linguagem em tom não-cotidiano que passa por diversos gêneros, da comédia ao drama. "Tem uma experimentação de linguagem, à medida que interpreto várias pessoas e nem sempre fica claro quando isso muda, deixando de ser uma para ser a outra. Essa transição é uma brincadeira onde os universos vão se adentrando entre fade out (desaparecimento gradual do Plano A até uma imagem neutra) e o fade in (o aparecimento gradual do Plano B a partir de uma imagem neutra)."

A peça conta com trilha sonora original onipresente, assinada pela artista musical paulista Mariá Portugal, mas em determinado momento Duvivier canta uma composição de Calderoni. "A gente não queria ser trágico e nem cair na autoajuda, então buscamos o lirismo para falar de morte e no 'não sentido' da vida sem deprimir a plateia e também sem dar uma de coach", conta o ator. "Este foi nosso maior desafio: chegar em um lugar que fosse inspirador, que não fosse cínico, nem desesperado, nem frívolo. Esse 'entrelugar', que é uma linha muito tênue e difícil de se chegar. E ficou bonito, porque a gente consegue rir de coisas muito difíceis."

Ao destacar que, entre as pautas levadas à cena - como a construção, destruição e reconstrução de uma Democracia - existe sempre uma mensagem que remete à importância do amor como propulsor da vida, Duvivier avalia que o mito de Sísifo, 'no fundo', também é libertador para a humanidade. "Se tudo é cíclico, sendo bom ou ruim, então sabemos, que, ao final, seja o que for, também vai passar."