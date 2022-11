De volta a Porto Alegre, Nina Nicolaiewsky lança single 'Vejo Passar' em show no Café Fon Fon

Após período de estudos na Berklee College of Music, a cantora gaúcha Nina Nicolaiewsky faz seu primeiro show solo em Porto Alegre desde seu retorno. A apresentação no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22), nesta quarta-feira (30), às 21h, tem como mote o lançamento do single Vejo Passar, primeira de uma série de novas canções que devem ser divulgadas no decorrer de 2023. Ingressos antecipados, pelo Sympla ou pelo WhatsApp do local, saem por R$ 30,00; na hora, as entradas custam R$ 45,00, mediante disponibilidade.

Neste show, Nina vai apresentar canções escritas durante esse período distante, que transitam entre piano e violão e trazem olhar introspectivo e poético sobre a existência. Também devem estar no repertório músicas compostas em parceria com a Banda Magda, de Nova York (EUA), para as quais Nina escreveu as letras e que devem estar em álbum a ser lançado em 2023. O show conta com participação especial do poeta e músico Gui Becker e a cantora e compositora Rita Zart, amigos e parceiros de criação.