Espetáculo Elevación celebra os 25 anos de carreira de La Negra Ana Medeiros

Nesta quarta-feira (30), às 21h, o Theatro São Pedro (praça Marechal Deodoro, s/n) recebe única apresentação do espetáculo Elevación, que comemora os 25 anos de trajetória da multiartista La Negra Ana Medeiros. A performance de dança e música flamenca homenageia o poema homônimo de Charles Baudelaire, dando destaque à trajetória de amor, superação e luta dessa artista diante das adversidades da vida. Ingressos, no site e na bilheteria do teatro, têm valores entre R$ 60,00 e R$ 150,00.

Nesses anos de dedicação à arte da dança, música, teatro e também de resistência dentro desses espaços majoritariamente brancos, La Negra tornou-se a embaixadora do flamenco negro, trazendo temas como inclusão, pertencimento e ancestralidade para o centro do palco. Sua ligação com a música também é muito forte, tanto que foi a primeira concertista de castanholas a gravar um álbum no Rio Grande do Sul e tem o seu método de toque reconhecido em todo o território nacional.

Em Elevación, La Negra sobe ao palco do São Pedro acompanhada de sua cia de dança com as participações especiais de Adriana Deffenti, Beatriz Carraza, Daniel De Biaggi, Fernanda Copatti, Fernada Mansur e Silvia Canarim, sob direção cênica de Everson Silva.