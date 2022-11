Nesta quarta-feira, às 21h, o Theatro São Pedro (praça Marechal Deodoro, s/n) recebe única apresentação do espetáculo Elevación, que comemora os 25 anos de trajetória da multiartista La Negra Ana Medeiros. A performance de dança e música flamenca homenageia o poema homônimo de Charles Baudelaire. Ingressos, no site e na bilheteria do teatro, têm valores entre

Nesses anos de dedicação à arte da dança, música, teatro e também de resistência dentro desses espaços majoritariamente brancos, La Negra tornou-se a embaixadora do flamenco negro, trazendo temas como inclusão, pertencimento e ancestralidade para o centro do palco. Sua ligação com a música também é muito forte, tanto que foi a primeira concertista de castanholas a gravar um álbum no Rio Grande do Sul e tem o seu método de toque reconhecido em todo o território nacional. R$ 60,00 e R$ 150,00.

Coral Viva La Vida canta o amor na UFCSPA

O espetáculo Canções de Amor, do Coral Viva La Vida, é atração desta quarta-feira, às 20h, no Teatro Moacyr Scliar da UFCSPA (rua Sarmento Leite, 245). A entrada é franca. O repertório inclui canções que abordam as diferentes formas de manifestação do amor, e inclui explicações didáticas e demonstrações de percussão vocal. Com 38 integrantes, o grupo Viva La Vida carrega um repertório de música popular brasileira, gaúcha e internacional, com diversos arranjos inéditos. A direção musical, regência e arranjos são de Eduardo Alves, e preparação vocal é de Cíntia de los Santos Alves.

Armonia Fiorentina no Musical Évora