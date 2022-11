Armonia Fiorentina mantém vivo o espírito renascentista em recital no Musical Évora

A edição desta quarta-feira (30) do Musical Évora recebe o recital Armonia Fiorentina, com Fernando Cordella (cravo), Márcio Cecconello (violino), Pablo Schinke (violoncelo) e Renata Bernardino (violino). O recital ocorre no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (praça Marechal Deodoro, s/n), às 12h30min, com entrada franca. Serão apresentadas composições de Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi, Domenico Gallo, Francesco Geminiani e Marco Ucellini.

O Armonia Fiorentina se dedica a manter vivo o espírito renascentista através da música que se formaliza no estilo barroco como resultado deste movimento humanista impulsionado por grandes filósofos do século XV. O programa apresentado no Musical Évora se dedica especialmente aos compositores italianos que beberam da mesma fonte musical-filosófica e influenciaram aqueles que dariam vida ao cânone que hoje chamamos de Música Clássica.