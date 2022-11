Atemporal, Skank embala Porto Alegre em últimos shows da banda

O que leva uma banda a se tornar uma das maiores da cena do rock nacional, ultrapassando gerações e continuar lotando shows após mais de três décadas na estrada? Qual o segredo de emplacar sucessivas músicas e não se resumir a um só hit? Todas essas questões surgem quando se trata de Skank. Com mais de 30 anos de história, a banda mineira se despediu dos palcos da Capital gaúcha neste fim de semana. Os shows dos dias 25, 26 e 27 lotaram o Araújo Vianna e embalaram as noites de milhares de pessoas que puderam relembrar os sucessos atemporais e dar um último adeus ao grupo.

O Skank nasceu em 1991, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, quando Samuel Rosa (guitarra e voz), Henrique Portugal (teclados), Lelo Zaneti (baixo) e Haroldo Ferretti (bateria) decidiram trazer o clima do dancehall jamaicano para a tradição pop brasileira. Ao longo da trajetória, variaram suas referências e inseriram música latina, forró e até pitadas de rockabilly para encontrar seu estilo próprio. Em 2019, o grupo se separar, com a intenção de seguir caminhos diferentes. Em 2020, teve início a Turnê de Despedida, que foi interrompida pela pandemia da Covid-19. Hoje, a banda em sua formação original, encontra o público para celebrar sua história em um espetáculo de duas horas.

O derradeiro show do Skank foi anunciado na última semana. O ponto final na turnê que já rodou o Brasil acontece em 26 de março de 2023, no Mineirão, Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Talvez a perspectiva de ser uma última oportunidade explique a sinergia entre fãs e banda que dominou o Araújo na noite de sábado, no show esgotado que o Jornal do Comércio acompanhou. A noite foi aberta com Dois rios, do álbum Cosmotron, de 2003. A parceria de sucesso entre Samuel Rosa, Lô Borges e Nando Reis já mostrou como seria o resto da noite: de público em pé, cantando e dançando todas as músicas.

A sequência levantou ainda mais os presentes. Com um espaço especial no imaginário coletivo brasileiro - ainda mais em época de Copa do Mundo - É Uma Partida de Futebol foi introduzida com um “viva, Richarlison!” de Samuel, em referência ao atacante da seleção responsável pelos dois gols na partida de estreia do Brasil no mundial. Durante a música, o vocalista ainda mandou um “alô” para a Arena do Grêmio e para o Beira-Rio, arrancando gritos de apoio da plateia.

O jogo de luzes amarelas e verdes deu o clima para o clássico do rock nacional. A música também surgiu de uma parceria entre o vocalista do Skank e Nando Reis, após os músicos se encontrarem durante o programa Rockgol, da MTV. Anteriormente conhecido Rock & Gol, trocadilho com rock n' roll, a atração teve início em 1995 e foi realizada anualmente até 2008 - com outras duas edições em 2011 e 2013. O programa de comédia promovia um campeonato de futebol entre músicos - aliás, o Skank foi três vezes campeão do torneio, nos anos de 1995, 1999 e 2011. Em uma festa pós-jogo, Nando propôs uma composição em parceria com Samuel. No quadro Como Eu Fiz Essa Canção, em seu canal no YouTube, Samuel conta que os integrantes da banda e Nando são apaixonados por futebol, então a música é uma homenagem a todas as torcidas e uma espécie de ode ao esporte mais amado pelos brasileiros. A canção se tornou uma das oficiais da Copa do Mundo de 1998, e entrou para a versão brasileira do disco da FIFA.

A energia seguiu alta no show com o sucesso Esmola, do Calango, de 1994. Do mesmo álbum, Pacato Cidadão foi a quarta música da noite. A letra aborda inclusão social e educação e, em sua versão original, veio em um mashup com Let ‘Em In, de Paul McCartney, que também se refere aos temas.

Então veio o boa noite ao público, com o vocalista agradecendo os “30 anos de fidelidade e cumplicidade” entre os fãs e a banda. “Como sempre, esse encontro é muito especial para nós. Vamos tentar retribuir aqui, em forma de música, esse carinho, eu sei que não vai chegar a altura do carinho de vocês, mas vamos tentar contar um pouco da nossa história, da nossa trajetória nesses longos - mas passageiros, foi muito rápido - 30 anos”, disse o cantor.

Uma canção é pra isso, Proibido, Saideira, e Canção noturna vieram na sequência. Um dos pontos altos da noite, Ainda gosto dela foi fortemente cantada pelo público. A canção foi escrita em parceria com o fiel parceiro de composição, Nando Reis, e lançada em 2008, no álbum Estandarte. O vocalista contou, em seu canal, que a música traz influências do indie rock e da música eletrônica, e teve forte inspiração em Jorge Ben Jor. A música ainda teve uma parte à capela do público, que foi incentivado por Samuel a cantar de modo “menos missa e mais torcida do Grêmio”, em uma das várias referências ao tricolor gaúcho.

Já com Amores imperfeitos os fãs dançaram e foi possível ver diversos casais cantando os versos Sei que amores imperfeitos / São as flores da estação, em um dos momentos mais românticos da apresentação. Seguindo a linha apaixonada, a música seguinte foi Balada do amor inabalável, do álbum Maquinarama (2000), que teve uma bela performance de Henrique Portugal nos teclados.

Então foi a vez de Ela me deixou, do Velocia (2014), com sua pegada na MPB e no reggae. No trecho em que se ouviu O farol do morro / Não acende mais, os refletores foram virados para o público e, em tom laranja, lembraram faróis e criaram uma conexão ainda maior com a música, que foi encerrada com palmas e coro dos fãs.

“Essa é uma conhecida de vocês”, introduziu Samuel antes da banda começar o hit Jackie Tequila. No Como eu fiz essa canção, o vocalista conta que a faixa é baseada na história de um personagem. Ainda, destaca que admira a mistura de ritmos bem sucedida na produção e diz que é uma das suas músicas preferidas de tocar. E isso é perceptível no show, pois o cantor se anima tanto que desce do palco para ficar próximo do público, onde tira fotos e puxa para dentro da grade um fã com camiseta do Grêmio que tem uma faixa de tricampeão do Rockgol para a banda.

A sequência é com Te ver, que Samuel classifica como o primeiro sucesso do Skank, e Acima do sol e Três lados, que conta com um envolvente solo de guitarra de Samuel que dura mais de um minuto. Começa, então, Vou deixar, sucesso absoluto que chegou ao público em 2003. A música tira do chão pessoas de todas as idades, e Henrique Portugal puxa o público para palmas que embalam o último refrão.

Seguindo os maiores hits da banda, começa Garota nacional, de O Samba Poconé (1996), o álbum mais vendido da história da banda mineira. Essa é a música em que o público mais dança - quase como se a banda dissesse quero te provar que é impossível ficar parado. O sucesso termina com um show à parte de Haroldo Ferretti na bateria.

Público acende lanternas e ilumina o Araújo para acompanhar show. Foto: Ester Bertozzi/Reprodução/JC

Antes de Sutilmente, o vocalista se desculpa pois sabe que o clima da festa está animado, “mas a gente ainda deve a vocês nossas músicas ao violão”, relata. Em Esquecimento, o público acende as lanternas dos celulares e acompanha os trechos da faixa, que têm conexão com os lugares em que o vocalista nasceu e cresceu. O lado mais sóbrio e introspectivo do show segue com Subitamente e Algo parecido, essa última com coro e palmas do público, se encaminhando para o fim do repertório com uma plateia presente e entregue ao espetáculo.

O fim da parte principal do show fica por conta de Vamos fugir, que é cantada a plenos pulmões pelo público, que sacode o Araújo com pulos e dança. Em uma brincadeira com os fãs, o vocalista entoa a parte uma banda de maçã e o público, outra banda de reggae, prolongando o fim da canção. Ao terminar, os músicos fazem reverência aos fãs, que aplaudem muito o espetáculo.

“Eu não vou embora” grita o público até que, depois de poucos minutos, o Skank volta para o bis de quatro músicas. A maior parte da plateia permanece para ouvir Resposta, Ali, Tanto e Tão seu. Antes da última da noite, o vocalista agradece todos que acompanharam a apresentação, incluindo aos membros da banda Cachorro Grande, ao ex-jogador Rafael Sóbis e às torcidos colorada e tricolor. “Quem dera todas as noites do Skank fossem como a de hoje”, exalta Samuel.