Madalena e Simone Rasslan reconciliam o conceito de casa em show do Mistura Fina

O show Casa, que Simone e Madalena Rasslan apresentam na próxima quinta-feira (1), às 18h30min, no projeto Mistura Fina, quer ampliar a ideia por trás da palavra para além do espaço físico. A apresentação tem lugar no Foyer Nobre do Theatro São Pedro, com entrada franca.

Com a pandemia vivida durante os últimos dois anos, a dupla de mãe e filha se viram distantes como nunca antes, e o confinamento em suas casas as levou a ressignificar esse lugar. A casa como ambiente físico passa a ser o cosmo limitado em que a vida acontece em todas as suas dimensões: pensando no silêncio, solidão, conforto, afeto, etc. A maneira que conseguiram se encontrar foi através da música.

No repertório, estão canções como Casinha Feliz (de Gilberto Gil), No Rancho Fundo (Ary Barroso e Lamartina Babo), A Casa (Toquinho e Vinícius) e Simplicidade (John Ulhoa), entre outras.