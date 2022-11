Queen Celebration in Concert retorna ao Araújo Vianna com novo show

Depois de excursionar pelo Brasil sempre com apresentações esgotadas, o Queen Celebration apresenta o novo show Greatest Hits Tour. A estreia desse novo espetáculo será em Porto Alegre, no Auditório Araújo Vianna, nesta sexta-feira (2), às 21h. Os ingressos, a partir de R$ 65,00, estão disponíveis na Sympla.

Em Queen Celebration – Greatest Hits Tour, os fãs terão uma nova oportunidade de matar a saudade de um dos maiores nomes do rock de todos os tempos. O cantor, multi-instrumentista, compositor e produtor musical André Abreu dá vida ao imortal Freddie Mercury e impressiona, não apenas pela semelhança física, mas pela qualidade, afinação e extensão vocal.

Com uma interpretação que é sucesso de público e crítica, o novo espetáculo faz uma homenagem à altura de Freddie Mercury, ídolo de Andre Abreu desde antes de sequer entender a dimensão e o alcance que o astro internacional tem na música mundial.

Acompanhado do experiente guitarrista Danilo Toledo, que executa com competência os solos de Brian May, do baixista PH Mazzilli e do baterista Guib Silva, André Abreu interpreta os maiores sucessos da carreira do Queen. Clássicos como Love Of My Life, We Will Rock You, Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing Called Love e muitos outros, convidam o público a se emocionar.