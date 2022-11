Luzes sobre os monumentos da Capital

Depois de Porto Alegre virar os holofotes para os museus da cidade, agora é a vez dos monumentos urbanos ganharem luz e destaque. De sexta-feira a domingo, parte do patrimônio histórico e cultural da Capital receberá iluminação cênica e visitas guiadas. Metade desses monumentos ainda contarão com palcos montados ao lado, onde haverá programação musical temática.

As atrações integram a Noite dos Museus Monumentos, evento que deve despertar a atenção para o significado histórico-social e a qualidade artística e cultural de monumentos e obras públicas de Porto Alegre. A iniciativa é do Instituto Noite dos Museus, o mesmo que promoveu as cinco edições presenciais da Noite dos Museus na Capital em 2016, 2017, 2018, 2019 e 2022, reunindo 430 mil pessoas com visitas guiadas a diferentes equipamentos culturais da cidade.

A proposta, agora, é convidar a população a buscar um outro olhar para o cenário urbano da cidade. "Este novo projeto foi idealizado pelo presidente do Instituto Noite dos Museus, Rodrigo Nascimento com o objetivo de ampliar o conhecimento da população em torno da história e das curiosidades que envolvem cada uma das obras", explica um dos curadores de ambos os eventos, Bruno Assani.

Para esta primeira edição da Noite dos Museus Monumentos, foram selecionados 12 monumentos e obras públicas. Estão incluídas a estátua Mãe Oxum, localizada na orla de Ipanema; a escultura Supercuia (Esplanada Ely Lopes Meirelles); o mirante Olhos Atentos (entorno da Usina do Gasômetro); o Monumento aos Açorianos (Praça dos Açorianos); Monumento a Júlio de Castilhos (Praça da Matriz); o Painel Loureiro da Silva (Viaduto Loureiro da Silva); o painel em ferro Recortado (Praça Dom Sebastião); o conjunto de estátuas Afluentes do Guaíba (Hidráulica Moinhos de Vento); o Chafariz Imperial e o Monumento ao Expedicionário, (ambos no Parque Farroupilha), O Laçador (próximo ao Aeroporto Internacional Salgado Filho e a Índia Obirici (localizada no Viaduto Obirici).

"Alguns monumentos terão iluminação estática com cores, enquanto os outros serão iluminados mais ao estilo de projeção", adianta Assani. A ideia é repetir o clima da Noite dos Museus, dando ênfase a obras do patrimônio cultural e histórico. "Muitas vezes depredados, esses monumentos passam desapercebidos pela grande maioria das pessoas", destaca o idealizador do projeto. "Queremos dar uma nova perspectiva a esse patrimônio e que as pessoas os entendam, respeitem, cuidem e valorizem."

No portal noitedosmuseus.com.br será possível conhecer os 12 monumentos dessa edição, mais 18 outros marcos, totalizando 30 monumentos e obras públicas. Segundo Assani, a curadoria trabalhou baseada na pesquisa do mestre em artes visuais José Francisco Alves, publicada no livro A Escultura Pública de Porto Alegre. "Do ponto de vista educacional, acreditamos importante inserir alguns monumentos no virtual, pois são obras que não poderiam deixar de constar." Segundo o curador, o que não entra na programação deste ano pode ser resgatado em próximas edições. Nesta primeira, os critérios foram diversos, e os monumentos foram lembrados a partir dos pontos de vista histórico, estético, urbano e sociológico.

"No caso das pessoas que forem fazer as visitas guiadas, elas irão receber um caderno, que poderá funcionar como livro, uma vez que ali elas podem fazer anotações pontuais sobre os monumentos. Assim, ao longo das edições do evento (que deve acontecer sempre no segundo semestre de cada ano) podem ir guardando novas informações a cada visita", sugere Assani.

Além de prestigiar o patrimônio da cidade, os porto-alegrenses ainda poderão repetir a experiência que já é cativa quando ocorre a Noite dos Museus, no primeiro semestre de cada ano de realização. Ao todo, 23 shows acontecem ao lado dos monumentos Mãe Oxum, O Laçador, Monumento ao Açorianos, e no Jardins do Dmae, na Concha Acústica do Theatro São Pedro e em um palco montado na Praça da Alfândega.

"Haverá muita representatividade nesta programação", destaca Assani. Entre os nomes da lista de bandas e artista que tocam nos três dias de evento, estão AfroEntes, Dona Conceição, Pâmela Amaro, Narrador Kanhanga, Negra Jaque, Da Guedes, Cachaça de Rolha, Carlinhos Presidente, Violas ao Sul, Sexteto Gaúcho, Alma Lusitana, Paulinho e Ernesto Fagundes, Rock de Galpão e Marcelo Gross, entre outros.