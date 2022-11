Pianista Jean Presser apresenta suas composições no Centro Cultural da UFRGS

Na terça-feira (29), às 12h30min, o pianista e compositor Jean Presser apresenta, pela primeira vez, suas composições em formato de piano e voz. O espetáculo ocorre no Centro Cultural da Ufrgs (Rua Eng. Luiz Englert, 333) e tem entrada franca.

Professor do Instituto de Artes da Ufrgs, Presser já atuou como compositor para trilhas de TV e teatro, e transita por diferentes gêneros musicais, incluindo baladas, canções de ninar, bossa-nova, choro, jazz e valsas.

A apresentação faz parte do projeto Solo Piano, que tem edições mensais, sempre na última segunda-feira do mês, com curadoria do professor Ney Fialkow. O projeto busca apresentar ao público o trabalho de estudantes e professores do curso de piano da Ufrgs. Nesta edição, o espetáculo sofreu alterações de horário por conta do jogo do Brasil na Copa do Mundo.