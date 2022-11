O passado e o futuro do rock brasileiro serão sempre de Erasmo Carlos

Falecido na última terça-feira, aos 81 anos de idade, o cantor e compositor Erasmo Carlos acabou, por força do destino, despedindo-se dos discos com um álbum dos mais adequados. Lançado em fevereiro deste ano, O Futuro Pertence à... Jovem Guarda traz releituras de sucessos da época da Jovem Guarda que ficaram marcados na voz de outros cantores. Na última edição do Grammy Latino, no último dia 17, ele ganhou na categoria melhor disco de rock de língua portuguesa ou álbum alternativo.

Voltar ao começo serve, de certa forma, para amarrar as pontas de uma carreira que, mesmo cheia de elementos românticos e experimentações com outros estilos, sempre foi atravessada pelo rock and roll. Como conta a Agência Estado, os primeiros passos de Erasmo na música se deram ainda na década de 1950, quando formou o quarteto The Snakes ao lado de Arlênio Lívio, José Roberto China e Edson Trindade. Os três eram ex-integrantes do grupo The Sputniks, no qual haviam tocado junto com Tim Maia e Roberto Carlos.

Foi por essa altura que Erasmo se deparou pela primeira vez com aquele que seria um de seus grandes parceiros na música. "Eu estava lá em casa, na Tijuca, e um amigo em comum bateu na porta com o Roberto Carlos. 'Queria te apresentar um amigo que é cantor'. Já conhecia ele da televisão. Eu colecionava muitas letras de música, fotos de artistas de rock and roll, e ele precisava de uma letra que eu por acaso tinha", lembrava, ao programa televisivo Fantástico, em 2013.

"Era Hound Dog, de Elvis Presley. Ficamos conversando e rolou um papo legal de rock. Ele falou: 'Aparece lá pela televisão'. Aí eu comecei a sair do trabalho, ir para lá, só para ver. Eram 15 minutos de programa. Fui ficando amigo da equipe, das dançarinas, os músicos. Daqui a pouco já comprava um sanduíche para o Carlos Imperial, conhecia o porteiro, entrava direto. Aí que o Imperial me chamou para ser secretário dele".

"Com o Roberto Carlos, também, a gente foi convivendo e ficando amigo. Muitas brigas, por exemplo, de turmas, mas que nos aproximaram muito. Aquela coisa de 'brigamos juntos', sabe? Dessa amizade de amigo, a gente foi se identificando musicalmente, também. Com meu conjunto vocal, fui fazendo coro para ele. Até o dia em que nós resolvemos fazer uma música, um rock em português, Parei na Contramão", continuava.

Anos depois, ao lado de Roberto e Wanderléa, Erasmo Carlos foi um dos apresentadores do histórico Jovem Guarda, programa da TV Record exibido entre 1965 e 1968. Em seu palco, passaram grandes nomes da música brasileira, que à época faziam sucesso com o público jovem. Além do trio, destacaram-se nomes como Ronnie Von, Wanderley Cardoso, Vanusa, Sérgio Reis, Jerry Adriani, Fred Jorge e grupos como Renato e seus Blue Caps, Os Incríveis e Golden Boys. Nessa época, compôs o clássico Festa de Arromba.

Fosse na época da Jovem Guarda ou nas décadas seguintes, Erasmo participou da composição de muitos dos sucessos que se popularizaram na voz de Roberto Carlos. Entre eles, Calhambeque, Eu Sou Terrível, Detalhes, O Divã, Além do Horizonte e Cama e Mesa.

Em 1974, a dupla criou uma melodia para uma canção religiosa, mas não conseguiram concluir a música, que acabou engavetada. Três anos depois, Roberto, emocionado com a ida de Erasmo à sua festa de aniversário surpresa, escreveu a letra de Amigo durante viagem a Los Angeles.

Sobre ter que lidar com o fato de seu colega, Roberto, ser chamado de "Rei" ao longo dos anos, Erasmo Carlos dizia que não se incomodava. "Eu sou um compositor. O que eu sempre sonhei, a partir do momento que eu gostei de música, foi ser compositor, um criador. Jamais me passa pela cabeça o negócio de ser cantor, sabe? Eu canto por circunstância", explicava em entrevista a Marília Gabriela no GNT, em 2010.

Fato é que, nas muitas vezes em que mostrou seu lado cantor, fosse com músicas próprias ou compostas por outros artistas, Erasmo Carlos fez sucesso, como em Mesmo Que Seja Eu, É Preciso Dar Um Jeito, Meu Amigo, Pode Vir Quente Que Eu Estou Fervendo, Sentado à Beira do Caminho, Minha Fama de Mau, Mulher (Sexo Frágil) e De Noite na Cama.

Ao longo dos anos, tornou-se referência para inúmeros músicos. E recebeu homenagens, como na canção Tremendão é Tremendão, do grupo Funk'n'Lata. Em 1998, Ivo Meirelles disse à Folha de S. Paulo: "Erasmo é autêntico. Não é marqueteiro. Por isso o mercado não lhe dá o devido valor e ele está há anos sem gravar".

Em 2019, a cinebiografia Minha Fama de Mau retratou a vida de Erasmo Carlos, com Chay Suede no papel do Tremendão. O elenco ainda contava com nomes como Gabriel Leone (Roberto Carlos), Malu Rodrigues (Wanderléa) e Bruno de Luca (Carlos Imperial).

Em junho de 2021, Erasmo Carlos deu uma série de entrevistas por ocasião de seu aniversário de 80 anos. Ao Estadão, contava: "Com 80, podia estar jogando cartas com os aposentados na praia. Não. Estou aqui, trabalhando. Gosto do que faço. Quis a vida que eu fosse um compositor, que eu aprendesse alguns acordes que me permitissem fazer minhas músicas. O resto é minha imaginação que faz". E assim foi, sempre com o espírito roqueiro no coração, até o acorde final.