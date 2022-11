Centro Municipal de Cultura recebe encontro de contação de histórias neste final de semana

Neste final de semana, dias 25 e 26 de novembro, das 9h às 17h, o Centro Municipal de Cultura Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues (Av. Érico Veríssimo, 307) recebe a 16ª edição do Encontro de Contadores de Histórias Ao pé do ouvido. As atividades são gratuitas.

As atividades terão lugar nos setores infanto-juvenil e mezanino da Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães, Sala Álvaro Moreyra e no saguão do CMC. As oficinas irão ocorrer no auditório do Atelier Livre. O agendamento para contação de histórias e oficinas será gratuito e haverá bate-papo e exposição de livros. As escolas devem solicitar agendamento pelo e-mail [email protected]