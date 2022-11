Sala Redenção tem programação especial de Novembro Negro

A Sala Redenção (Rua Sarmento Leite, 450) conta com sessões especiais, dentro da programação do Novembro Negro. As exibições, seguidas de debate, acontecem às 19h dos dias 24 e 28 de novembro, com entrada franca.

Em parceria com o Diretório Central de Estudantes (DCE) e com o NEABI (Núcleo de Estudos Africanos, Indígenas e Afro-Brasileiro da Ufrgs), a programação conta com dois filmes que abordam a temática da rotina, dos desafios e das responsabilidades das mães solteiras. Na quinta-feira (24), será exibido Mãe Solo (2022), da diretora Camila de Moraes, e na sequência, haverá uma conversa com Mayura Matos e Janaina Santos. Já na segunda-feira (28), a projeção é do filme Deus (2017), do diretor Vinicíus Silva, e será seguida de um bate-papo com Natanielle Almada e Daniele Barbosa.

Confira abaixo a programação e detalhes de filmes do Novembro Negro:

MÃE SOLO

(dir. Camila de Moraes | Brasil | 2022 | 15min)

As histórias de duas mães solo, trazendo consigo algumas reflexões essenciais sobre como a responsabilidade na criação dos filhos recai sobre as mulheres e expõe as questões que envolvem a falta de apoio e acolhimento.

24 de novembro | quinta-feira | 19h + debate com Mayura Matos e Janaína Silva dos Santos

DEUS

(dir. Vinícius Silva | Brasil | 2017| 26min)

Tragicômica, impactante e real: eis a rotina de tantas mães. O curta acompanha a vida de Roseli, mulher negra da periferia de São Paulo, que cuida sozinha do seu filho, Breno.

28 de novembro | segunda-feira | 19h + debate com Natanielle Almada e Daniele Barbosa