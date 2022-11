Ícones da música brasileira se reúnem para megashow no estádio Beira-Rio

Um megashow que reúne o projeto Cabaré, de Leonardo e Bruno & Marrone, com nomes como Daniel, Raça Negra, Edson & Hudson e Luccas Fernandes. É isso que espera pelos fãs no estádio Beira-Rio (Av. Padre Cacique, 891) neste sábado (26), com abertura dos portões às 13h. Ingressos já estão disponíveis no site da uhuu.com a partir de R$ 110,00.

O repertório do show tem como headliner o aclamado projeto Cabaré, dos cantores Leonardo e Bruno & Marrone. O público pode contar também com o reconhecido cantor Daniel: próximo a completar quatro décadas de carreira, o cantor traz um ambiente de muito amor, emocionando o público com canções de todas as fases de sua carreira.

O sertanejo é reforçado com mais um nome que vem crescendo no mundo da música: Luccas Fernandes, dono do hit Só não marca nois, também estará presente no evento. Raça Negra chega para trazer o samba e fazer todo o público dançar animado ao som de seus maiores sucessos. Para encerrar a festa, Edson & Hudson fazem uma apresentação misturando amor, diversão e emoção, além de uma performance eletrizante.