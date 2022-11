Editora Libretos lança projeto que vai promover a cultura em bairros da periferia de Porto Alegre

A Libretos Editora lança, no próximo sábado (26), das 10h às 18h, o Sarau Libretos, projeto que vai realizar cinco encontros em diferentes bairros de Porto Alegre. Com entrada franca, a primeira edição acontece no Galpão Cultural do Morro da Cruz (Rua 9 de Junho, 878).

Contando com a participação de Negra Jaque, Fátima Farias, Marcia do Canto e Nina Nicolaiewsky, o primeiro encontro do projeto ainda terá Batalha de Rimas, Feira do Livro e visitas ao Mirante. Ao longo de 2023, o sarau continua promovendo eventos culturais em bairros como Restinga, Vila Bom Jesus, Centro Histórico e Morro Sant'Ana. A produção conta com recursos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul por meio do Pró-cultura RS FAC (Fundo de Apoio à Cultura) Publicações.