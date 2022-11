Skank se despede dos palcos com três shows em Porto Alegre

A turnê de despedida do Skank volta a Porto Alegre para mais três datas: nos dias 25, 26 e 27 de novembro, de sexta a domingo, o público gaúcho é convidado a cantar os maiores sucessos da banda no Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685). Com show de sábado já esgotado, ingressos ainda estão à venda no site da Sympla (a partir de R$ 165,00) para shows na sexta-feira (25), às 21h, e domingo (27), às 20h.