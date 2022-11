Em meio à repercussão de vídeos de ETs no RS, filme clássico volta aos cinemas

Enquanto manifestantes pedem a ajuda de extraterrestres no Centro Histórico de Porto Alegre e OVNIs são avistados no céu da Capital, o mais famoso alienígena do cinema está em cartaz novamente nas telonas da cidade. A ação faz parte das comemorações dos 40 anos do filme, considerado um dos clássicos da sétima arte.

Dirigido por Steven Spielberg, E.T. – O Extraterrestre pode ser visto agora em salas Imax. A produção marcou diversas gerações. Até hoje, a história do alienígena que se perde na Terra e é ajudado pelo garoto Elliot (Henry Thomas), seus amigos e família emociona adultos e crianças. Em Porto Alegre, E.T. está em cartaz nas salas do GNC Cinemas, Cinemark, Cinépolis, Cineflix e Cinema Bourbon Country.