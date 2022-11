Show de Duca Leindecker celebra aniversário do Mátria Parque de Flores na Serra

São Francisco de Paula está com agenda lotada neste sábado (26). Em comemoração ao primeiro ano de funcionamento do Mátria Parque de Flores, o local recebe evento que começa às 11h e vai até às 23h. O pop rock gaúcho de Duca Leindecker e a gastronomia do Chef Lara são atrações confirmadas. O ticket único já está à venda no site da Sympla por R$ 250,00.

O maior parque de flores das Américas vai comemorar seu aniversário reunindo show de música, passeios na natureza e gastronomia do Chef Lara em um open food à beira do lago das 11h às 15h. O evento, patrocinado pela STIHL e cerveja Patagônia, receberá, às 17h, Duca Leindecker no show Triângulo. Ao lado de Guilherme Leindecker no contrabaixo e o baterista Cláudio Mattos, o músico apresentará hits como Um dia especial e músicas do novo trabalho.