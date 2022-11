Mostra de videoarte do Cine Farol Santander investiga a contribuição da tecnologia ao plano artístico

O artista uruguaio Fernando Velásquez, que vive no Brasil, é um dos destaques da Mostra

de Videoarte Tecnologias do sensível: técnicas e expressões, que abre neste dia 23

de novembro, no Cine Farol Santander (Rua Sete de Setembro, 1028). As obras são exibidas de terça a domingo, das 10h às 14h, têm entrada franca e ficam em cartaz até dia 11 de dezembro.

A mostra coloca as tecnologias à prova, no intuito de descobrir aquilo que elas podem oferecer no plano artístico. Em Gorgón, que é exibido juntamente com os trabalhos de mais 9 artistas, Velásquez realiza uma escultura em vídeo a partir de algoritmos de Inteligência Artificial, trazendo questões sobre o colonialismo tecnológico e cultural.

Confira abaixo a programação da terceira mostra do Projeto:

MAURO BRUSCHI | Cibernetics Low Tech (2017) – 7'59

RODRIGO FAUSTINI | Garoto Transcodificado a Partir de Fosfeno (2018) – 2'

FERNANDO VELÁZQUEZ | Gorgon (2021) – 2'31

MODULAR DREAMS | Signal Peak (2015) – 2'37

EDU RABIN E RENATA DE LÉLIS | Onda (2014) – 7'

GABRIEL KOI | Formless (2020) – 4'45

ANDRÉ PERIM | Broken Rainbow (2020) – 5'46

CAIQUE FERREIRA | Reciclagem (2020) – 1'35

PEDRO CESAR DO ESPÍRITO SANTO - Fun.a t | 33live4 (202OK 0) – 7'

CAIO ANTÔNIO | En-TRO (2020) – 1'42