Nei Lisboa faz show neste sábado no Espaço 373

Nei Lisboa volta ao palco do Espaço 373 (R. Comendador Coruja, 373) neste sábado (26), às 21h, para show que vai reunir antigos sucessos e faixas inéditas de seu novo álbum. Ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla a partir de R$ 50,00.

O aclamado músico caxiense sobe ao palco acompanhado dos parceiros de longa data Luiz Mauro Filho (piano/teclado/vocais) e Giovanni Berti (percuteria/vocais). O grupo traz no repertório sucessos de diferentes épocas como Telhados de Paris, Pra te lembrar, No boleto e no cartão, Cena beatnik e Relógios de sol. As novidades ficam na conta das canções do EP digital Pandora, lançado no final do ano passado, que traz cinco faixas inéditas, entre elas Capitão do mato, Bom lugar e Nós é que vivemos.