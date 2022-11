Marcelo Corsetti lança novo álbum em show no CHC Santa Casa

O músico Marcelo Corsetti sobe ao palco do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75) para apresentar ao público seu novo álbum Kaynakani. O show é no sábado (26), às 20h, e tem ingressos disponíveis na plataforma Sympla com valores a partir de R$ 30,00.

Reconhecido desde a década de 1990 por sua sonoridade que mistura o jazz e os ritmos tradicionais gaúchos, o novo trabalho de Corsetti apresenta uma brincadeira sonora com as palavras, traço característico do criador das bandas Xquinas e Tri-Óh. Desta vez, a pandemia foi o tema principal de suas composições.

Ao lado de Marcelo, o álbum traz nomes importantes da música gaúcha tradicional, como Bebeto Alves (falecido no começo deste mês), Kiko Freitas e Marcelo Delacroix. Além disso, tem novos ares com a contribuição da pianista Mel Souza, a cantora Paola Kirst e o multi-instrumentista Pedro Borghetti. O caldeirão que mistura o novo e o tradicional nos traz uma reflexão de quem viu o mundo parar, mas ainda olha para o futuro.